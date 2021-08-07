В новом трейлере FIFA 22 рассказали о режиме карьеры

Создатели игры рассказали об изменениях, которые приготовлены для новой части. И, в отличие от системы Hypermotion, предназначенной только для консолей нового поколения, они будут доступны всем игрокам.





В FIFA 22 вернётся возможность создать собственный футбольный клуб, назначив его цели и политику. Что касается карьеры футболиста-одиночки, то в ней не так много изменений по сравнению с предыдущими играми. Но будут, к примеру, сюжетные сценки, показывающие поведение игроков на поле и в раздевалке после забитого мяча.





FIFA 22 выйдет 1 октября на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Google Stadia. Приём предварительных заказов уже идёт, и бонусом за покупку Ultimate Edition до 11 августа станет случайный игрок «Героев FUT».



