Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.56
USD
26.81
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
7 августа 21, 14:31
В новом трейлере FIFA 22 рассказали о режиме карьеры
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
EA Sports опубликовала новый трейлер грядущего спортивного симулятора FIFA 22 и посвятила его традиционному одиночному сюжетному режиму — карьере.
Создатели игры рассказали об изменениях, которые приготовлены для новой части. И, в отличие от системы Hypermotion, предназначенной только для консолей нового поколения, они будут доступны всем игрокам.

В FIFA 22 вернётся возможность создать собственный футбольный клуб, назначив его цели и политику. Что касается карьеры футболиста-одиночки, то в ней не так много изменений по сравнению с предыдущими играми. Но будут, к примеру, сюжетные сценки, показывающие поведение игроков на поле и в раздевалке после забитого мяча.

FIFA 22 выйдет 1 октября на РС, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и Google Stadia. Приём предварительных заказов уже идёт, и бонусом за покупку Ultimate Edition до 11 августа станет случайный игрок «Героев FUT».


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Приключение Lost in Random получило сюжетный трейлер
Мрачный мир и битвы с боссами — в свежем трейлере Grime
League of Legends: Wild Rift - второй боевой пропуск
В Mount & Blade II: Bannerlord добавили режим Ironman
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Back 4 Blood не получит PvP-режим в стиле Left 4 Dead
Лента новостей