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8 августа 21, 14:03
К зомби-песочнице Unturned выпустят дополнение Elver
Unturned
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Издательство 505 games объявило, что готовит масштабное расширение к зомби-песочнице с открытым миром Unturned.
К игре выпустят новое фантастическое DLC Elver. Его релиз состоится в сентябре 2021 года на Xbox One и PlayStation 4.

В DLC Elver откроется новая карта, вдохновленная странами Восточной Европы. На ней игрокам предстоит собирать ресурсы для создания высокоуровневого оборудования, включая противогазы и маяки. На прочих картах для получения таких трофеев приходится грабить военную базу.

Единственно доступное для поиска добычи место на карте — город, а в окружающем густом лесу можно найти места для строительства баз. Игрокам стоит следить за телевизорами со статическим шумом: они отмечают скрытые трофеи, к примеру, уникальное оружие.

Владельцы консолей Xbox могут познакомиться с Unturned в рамках Xbox’ Free Play Days. Игра будет доступна бесплатна до 8 августа, но для этого надо быть подписчиком Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.

Источник: https://www.igromania.ru/

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