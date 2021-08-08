К зомби-песочнице Unturned выпустят дополнение Elver

К игре выпустят новое фантастическое DLC Elver. Его релиз состоится в сентябре 2021 года на Xbox One и PlayStation 4.





В DLC Elver откроется новая карта, вдохновленная странами Восточной Европы. На ней игрокам предстоит собирать ресурсы для создания высокоуровневого оборудования, включая противогазы и маяки. На прочих картах для получения таких трофеев приходится грабить военную базу.





Единственно доступное для поиска добычи место на карте — город, а в окружающем густом лесу можно найти места для строительства баз. Игрокам стоит следить за телевизорами со статическим шумом: они отмечают скрытые трофеи, к примеру, уникальное оружие.





Владельцы консолей Xbox могут познакомиться с Unturned в рамках Xbox’ Free Play Days. Игра будет доступна бесплатна до 8 августа, но для этого надо быть подписчиком Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate.



