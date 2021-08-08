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8 августа 21, 14:04
Приключенческий боевик Arietta of Spirits выходит 20 августа
игра
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Французское издательство Red Art Games и студия Third Spirit Games объявили, что очаровательный пиксельный приключенческий боевик Arietta of Spirits выйдет 20 августа.
Игра будет доступна на РС (через Steam), Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

С 13 августа можно будет познакомиться с демоверсией игры. Её выпустят в магазинах Nintendo eShop, PlayStation Store и Microsoft Store. Тогда же появится скидка на предварительные заказы: с 13 по 18 августа игру можно будет купить в Nintendo eShop и Microsoft Store на 10% дешевле.

В Steam демоверсию игры можно скачать уже сейчас. Arietta of Spirits рассказывает захватывающую и эмоциональную историю о путешествии Ариетты по Миру духов. Разработчики обещают доступную всем механику, вдохновляющий саундтрек и динамические сражения.


Источник: https://www.igromania.ru/
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