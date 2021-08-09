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9 августа 21, 13:05
Martial Law расскажет об ужасах коммунизма в Польше
игра
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В конце июля в Польше состоялось игровое событие PolskiGamedev.pl: Game Jam.
В нём приняли участие около 400 разработчиков, в ходе джема было создано 80 игр. И первое место вместе с приглашением на Game Industry Conference завоевал проект квартета Fixer.

Визуальная новелла Martial Law, которую создатели собираются доработать и выпустить в Steam, повествует о том, с какими трудностями пришлось столкнуться полякам, когда в страну пришёл коммунизм.

Главный герой игры — человек с низким социальным статусом, из-за чего от него отказалась собственная семья. Однако он прилагает все силы, чтобы как можно больше времени проводить с дочкой.

Разработчики обещают показать реалии жизни польских семей тех лет, их способ мышления и понимание мира. Игроки смогут принять ряд важных решений, которые повлияют на концовку.


Источник: https://www.igromania.ru/
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