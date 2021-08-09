Martial Law расскажет об ужасах коммунизма в Польше

В нём приняли участие около 400 разработчиков, в ходе джема было создано 80 игр. И первое место вместе с приглашением на Game Industry Conference завоевал проект квартета Fixer.





Визуальная новелла Martial Law, которую создатели собираются доработать и выпустить в Steam, повествует о том, с какими трудностями пришлось столкнуться полякам, когда в страну пришёл коммунизм.





Главный герой игры — человек с низким социальным статусом, из-за чего от него отказалась собственная семья. Однако он прилагает все силы, чтобы как можно больше времени проводить с дочкой.





Разработчики обещают показать реалии жизни польских семей тех лет, их способ мышления и понимание мира. Игроки смогут принять ряд важных решений, которые повлияют на концовку.



