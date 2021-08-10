Авторы Valheim рассказали о грядущих изменениях

В нём они рассказали, как после выхода обновления изменится системы еды.





Сейчас еда даёт игрокам примерно одинаковое количество здоровья и выносливости. Однако в обновлении Hearth & Home еду разделят на три категории:





- Первая категория даёт больше здоровья (помечена красной иконкой).

- Вторая категория даёт больше выносливости (помечена жёлтой иконкой).

- Третья категория даёт одинаковое количество здоровья и выносливости (помечена белой иконкой).





Кроме того, из игры уберут шкалу для еды. Вместо неё игроки увидят иконки с таймером до того момента, когда им нужно будет поесть ещё. Разработчики считают, что разделение еды на три категории позволит игрокам быть более изобретательными при разных стилях игры.





Авторы обещают целую серию роликов, в которых расскажут о новых и переработанных игровых механиках обновления Hearth & Home. Релиз обновления ожидается в третьем квартале этого года.



