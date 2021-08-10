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10 августа 21, 13:31
Четвёртый сезон Rocket League стартует уже 11 августа
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Разработчики из студии Psyonix объявили, что четвёртый сезон условно-бесплатной Rocket League стартует уже 11 августа.
Главные особенности:

Новая машинка Outlaw.
Новая арена Deadeye Canyon.
Новый Rocket Pass.
Расширенное расписание соревновательных турниров во всех регионах.
Режим «2 на 2» и дополнительные режимы для соревновательных турниров.
Возможность отключить музыку, защищённую авторским правом.

Также авторы введут ограничение на поиск ранговых матчей. Разница между двумя игроками, которые хотят найти соревновательный матч для режима «3 на 3», не должна превышать три ранга.

В случайных матчах появится возможность сдаться. Игроки, которые постоянно покидают случайные матчи, будут получать баны матчмейкинга. За выход из одного случайного матча в день бана не будет. Однако баны будут становиться более длительными в зависимости от количества покинутых матчей.

Наконец, в четвёртом сезоне игроков ждёт сразу несколько временных режимов: 2v2 Heatseeker (с 12 августа), Speed Demon (с 19 августа) и Spring Loaded (позже в этом месяце).

Источник: https://www.igromania.ru/
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