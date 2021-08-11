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11 августа 21, 11:45
В Chivalry II добавили новые карты, режим Арены «3 на 3»
Chivalry II
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Многопользовательский средневековый слэшер Chivalry II получил крупное обновление House Galencourt на всех платформах.
Вместе с ним разработчики добавили в игру две новые карты, а также режим Арены «3 на 3» (выигрывает команда, одержавшая пять побед), свыше 60 новых возможностей для кастомизации, возможность следить за стрелой (как в Chivalry: Medieval Warfare) и не только.

Напомним, Chivalry II вышла в начале июня на PlayStation, Xbox и PC. Мы оценили проект довольно высоко:

Те, кого Chivalry II не отпугнёт неочевидным дизайном и неудобным интерфейсом, откроют для себя чрезвычайно увлекательную и динамичную игру, где найдётся место всем: как неофитам, так и поклонникам средневекового фехтования.


Источник: https://www.igromania.ru/
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