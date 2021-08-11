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11 августа 21, 11:48
Классический ужастик Tormented Souls выходит 27 августа
Tormented Souls
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Издательство PQube и студии Dual Effect и Abstract Digital Works объявили, что классический хоррор с элементами выживания Tormented Souls выходит 27 августа на PlayStation 5, Xbox Series и в Steam.
В тот же день в продажу поступит коробочное издание для PlayStation 5. А позже игра появится и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Составить представление о том, что нас ждёт в игре, позволяет новый кинематографический трейлер. Нам предстоит отправиться в кошмарный город Винтерлейк, где Кэролайн Уокер расследует исчезновение девочек-близнецов.

Поиски приводят героиню в заброшенный особняк, превращённый в зловещую больницу, где обитают не только медицинские зверства, но и мистические силы. 

Разработчики вдохновлялись культовой классикой, такой как Resident Evil и Silent Hill.

В Steam доступна демоверсия Tormented Souls. Она позволяет провести сорок минут в ужасном городе, решая головоломки, собирая ресурсы для крафта и пытаясь выжить под напором жуткой тьмы.


Источник: https://www.igromania.ru/
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