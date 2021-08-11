Классический ужастик Tormented Souls выходит 27 августа

В тот же день в продажу поступит коробочное издание для PlayStation 5. А позже игра появится и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.





Составить представление о том, что нас ждёт в игре, позволяет новый кинематографический трейлер. Нам предстоит отправиться в кошмарный город Винтерлейк, где Кэролайн Уокер расследует исчезновение девочек-близнецов.





Поиски приводят героиню в заброшенный особняк, превращённый в зловещую больницу, где обитают не только медицинские зверства, но и мистические силы.





Разработчики вдохновлялись культовой классикой, такой как Resident Evil и Silent Hill.





В Steam доступна демоверсия Tormented Souls. Она позволяет провести сорок минут в ужасном городе, решая головоломки, собирая ресурсы для крафта и пытаясь выжить под напором жуткой тьмы.



