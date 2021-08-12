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12 августа 21, 13:38
Первый геймплей тактической Metal Slug Tactics
игра
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Создатели тактической Metal Slug Tactics, анонсированной на Summer Game Fest в июне, в рамках шоу Nintendo представили первый геймплей проекта.
И да, если раньше было известно, что игру создают для PC, то теперь подтверждена и версия для Switch. Релиз Metal Slug Tactics ожидается в следующем году.

В Metal Slug Tactics возвращаются хорошо известные герои, Марко, Эри, Фио и Тарма. Но теперь у них будут собственные деревья навыков и перки. А на поле боя они смогут накапливать адреналин, чтобы провести мощную решающую атаку и уничтожить армии знаменитых злодеев серии.

Путь к победе будет непростым, но каждая смерть будет открывать команде новые возможности: оружие, перки, а главное, опыт. А с процедурной генерацией уровней этот процесс будет ещё и реиграбельным.


Источник: https://www.igromania.ru/
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