Релиз Tetris Effect: Connected на Nintendo Switch: 8 октября

В Nintendo eShop её можно будет купить со скидкой 25% в течение первых двух недель после релиза.





Главные особенности Tetris Effect: Connected





кроссплатформенный мультиплеер;

режим наблюдателя;

мультилпеерные режимы, включая Zone Battle;

кооперативный режим Connected на троих;

PAL Mode и Slow Mode для режимов Classic Score Attack и Zone Battle соответственно;

механика Zone, которая позволяет останавливать время;

матчмейкинг, прогресс игрока с разблокируемыми аватарами, ранговые и обычные игры;

и все особенности Tetris Effect, включая одиночную игру и более 30 уровней.





Tetris Effect: Connected уже доступна на Xbox Series, Xbox One и в Microsoft Store, а также подписчикам Xbox Game Pass. Релиз на PlayStation 4, Oculus Quest, в Steam и Epic Games Store состоится 18 августа. Обладатели Tetris Effect получат все нововведения Connected бесплатно.



