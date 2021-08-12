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12 августа 21, 13:41
Релиз Tetris Effect: Connected на Nintendo Switch: 8 октября
В Nintendo eShop её можно будет купить со скидкой 25% в течение первых двух недель после релиза.
Главные особенности Tetris Effect: Connected
кроссплатформенный мультиплеер;
режим наблюдателя;
мультилпеерные режимы, включая Zone Battle;
кооперативный режим Connected на троих;
PAL Mode и Slow Mode для режимов Classic Score Attack и Zone Battle соответственно;
механика Zone, которая позволяет останавливать время;
матчмейкинг, прогресс игрока с разблокируемыми аватарами, ранговые и обычные игры;
и все особенности Tetris Effect, включая одиночную игру и более 30 уровней.
Tetris Effect: Connected уже доступна на Xbox Series, Xbox One и в Microsoft Store, а также подписчикам Xbox Game Pass. Релиз на PlayStation 4, Oculus Quest, в Steam и Epic Games Store состоится 18 августа. Обладатели Tetris Effect получат все нововведения Connected бесплатно.
Источник: https://www.igromania.ru/