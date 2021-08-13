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13 августа 21, 13:12
В Art of Rally добавили трассы в Кении и 4 новые машины
игра
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Разработчики из студии Funselektor представили трейлер к выходу аркадной раллийной гонки Art of Rally на Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.
Также игра пополнила библиотеку Xbox Game Pass, а PC-версию теперь можно купить в Microsoft Store.

Одновременно с этим авторы выпустили бесплатное обновление, которое добавило в игру 6 новых трасс и одну новую локацию для свободной езды в Кении, 4 новые машины и возможность выбрать DirectX версии 11 или 12 в параметрах запуска (только для Steam и GOG).

Кроме того, разработчики внесли ряд улучшений и исправления. Авторы намекают, что следующая локация для новых трасс находится в тропиках.


Источник: https://www.igromania.ru/
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