Приключение Bugsnax выйдет в Steam в следующем году

В сервисе Valve появилась страница проекта, который должен выйти там в следующем году.





В Bugsnax игроков ждут приключения на Вкусняшном острове, где обитают жуконямки — наполовину насекомые, наполовину вкусные угощения. Герою нужно заниматься исследованием, изучить сто видов этих самых жуконямок и раскрыть тайны острова.





Критики и игроки встретили Bugsnax скорее положительно — на Metacritic у игры больше 70 баллов.



