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13 августа 21, 13:14
Приключение Bugsnax выйдет в Steam в следующем году
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Забавное приключение Bugsnax вышло в Epic Games Store и на PlayStation в прошлом ноябре, а теперь готовится покорить новую платформу. Точнее, магазин — речь идёт о Steam.
В сервисе Valve появилась страница проекта, который должен выйти там в следующем году.

В Bugsnax игроков ждут приключения на Вкусняшном острове, где обитают жуконямки — наполовину насекомые, наполовину вкусные угощения. Герою нужно заниматься исследованием, изучить сто видов этих самых жуконямок и раскрыть тайны острова.

Критики и игроки встретили Bugsnax скорее положительно — на Metacritic у игры больше 70 баллов.

Источник: https://www.igromania.ru/
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