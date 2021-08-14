Авторы Hunt: Showdown тизерят событие — Light the Shadow

Пока что подробности об ивенте не раскрывают, но в Steam разработчики предлагают вот такое описание:





«Охотники, в Байу грядёт что-то новое… Уже скоро вам придётся выбирать свой путь, и именно он определит вашу судьбу в Байу. Какой выбор вы сделаете? Пронзите тень или разрубите тень? Что ждет вас на этом пути? Возможно, здесь вы найдете подсказки о своей судьбе…»





Там же авторы предлагают два абзаца обо тьме: охотникам, желающим пронзить её, нужно обладать метким глазом и львиной храбростью, а коренные американцы, столкнувшиеся с новой угрозой, будут вынуждены «нещадно рубить тьму до самого её конца».





Само событие Light the Shadow стартует 25 августа и продлится ровно четыре недели, до 22 сентября. Подробнее об ивенте должны сообщить в скором времени.



