Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
14 августа 21, 12:00
Авторы Hunt: Showdown тизерят событие — Light the Shadow
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели Hunt: Showdown начали тизерть грядущее событие под названием Light the Shadow, опубликовав мрачный и довольно жуткий трейлер — учись, Abandoned!
Пока что подробности об ивенте не раскрывают, но в Steam разработчики предлагают вот такое описание:

«Охотники, в Байу грядёт что-то новое… Уже скоро вам придётся выбирать свой путь, и именно он определит вашу судьбу в Байу. Какой выбор вы сделаете? Пронзите тень или разрубите тень? Что ждет вас на этом пути? Возможно, здесь вы найдете подсказки о своей судьбе…»

Там же авторы предлагают два абзаца обо тьме: охотникам, желающим пронзить её, нужно обладать метким глазом и львиной храбростью, а коренные американцы, столкнувшиеся с новой угрозой, будут вынуждены «нещадно рубить тьму до самого её конца».

Само событие Light the Shadow стартует 25 августа и продлится ровно четыре недели, до 22 сентября. Подробнее об ивенте должны сообщить в скором времени.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Для Hunt: Showdown вышло крупное обновление
Hunt: Showdown: трейлер нового события «Чёрный Ворон»
Авторы Hunt: Showdown представили нового босса
Hunt: Showdown: тизер свежей карты — DeSalle
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Милое приключение Cats in Time выпустят в Steam
Лента новостей