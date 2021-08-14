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14 августа 21, 12:00
Авторы Hunt: Showdown тизерят событие — Light the Shadow
Пока что подробности об ивенте не раскрывают, но в Steam разработчики предлагают вот такое описание:
«Охотники, в Байу грядёт что-то новое… Уже скоро вам придётся выбирать свой путь, и именно он определит вашу судьбу в Байу. Какой выбор вы сделаете? Пронзите тень или разрубите тень? Что ждет вас на этом пути? Возможно, здесь вы найдете подсказки о своей судьбе…»
Там же авторы предлагают два абзаца обо тьме: охотникам, желающим пронзить её, нужно обладать метким глазом и львиной храбростью, а коренные американцы, столкнувшиеся с новой угрозой, будут вынуждены «нещадно рубить тьму до самого её конца».
Само событие Light the Shadow стартует 25 августа и продлится ровно четыре недели, до 22 сентября. Подробнее об ивенте должны сообщить в скором времени.
Источник: https://www.igromania.ru/