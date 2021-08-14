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14 августа 21, 12:02
Милое приключение Cats in Time выпустят в Steam
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Независимая хорватская студия Pine, известная по мобильным хитам The Birdcage и Faraway, собирается выпустить милую казуальную головоломку Cats in Time в Steam. Релиз запланирован на 26 августа.
В игре нам предстоит отправиться в путешествие по разным местам и временам с важной миссией: спасти 290 потерявшихся котов. Спасать мы их будем на трёхмерных диорамах, напичканных самыми разными головоломками.

Cats in Time уже вышла в App Store и Google Play, где получила отличные оценки. Владельцы мобильных устройств могут испытать бесплатно свои силы на двенадцати ознакомительных уровнях во всех исторических эпохах. Для продолжения игру придётся купить.

Для Steam-версии разработчики готовят улучшенную 3D-графику, новые схемы управления, поддержку широкоэкранного режима, дополнительный контент и ряд сюрпризов. Студия планирует продолжить свою миссию: за каждые 100 тысяч найденных в игре котов покупать 10 килограммов кошачьего корма для фонда Real Paw.




Источник: https://www.igromania.ru/
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