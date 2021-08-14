Милое приключение Cats in Time выпустят в Steam

В игре нам предстоит отправиться в путешествие по разным местам и временам с важной миссией: спасти 290 потерявшихся котов. Спасать мы их будем на трёхмерных диорамах, напичканных самыми разными головоломками.





Cats in Time уже вышла в App Store и Google Play, где получила отличные оценки. Владельцы мобильных устройств могут испытать бесплатно свои силы на двенадцати ознакомительных уровнях во всех исторических эпохах. Для продолжения игру придётся купить.





Для Steam-версии разработчики готовят улучшенную 3D-графику, новые схемы управления, поддержку широкоэкранного режима, дополнительный контент и ряд сюрпризов. Студия планирует продолжить свою миссию: за каждые 100 тысяч найденных в игре котов покупать 10 килограммов кошачьего корма для фонда Real Paw.











