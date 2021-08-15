Nightdive Studios анонсировала PowerSlave: Exhumed для PC

Изначально PowerSlave вышла в 1996 году на Sega Saturn и PC (MS-DOS), а в 1997-м добралась до оригинальной PlayStation. Авторы отмечают, что обновлённая версия объединит лучшие элементы консольных версий.





Главные особенности порта:





поддержка широкоформатных HD-мониторов;

поддержка контроллеров;

SMAA-сглаживание;

анизотропная фильтрация текстур;

достижения;

поддержка DirectX 11 и Vulkan;

плавная интерполяция объектов для мониторов с высокой частотой обновления.





По сюжету, игроку в роли специалиста по тайным операциям предстоит отправиться в древнеегипетский город Карнак, который инопланетные силы изолировали от всех внешних контактов.





Геймеров ждёт больше 20 уровней, мачете на старте и ещё 6 видов оружия, включая ручные гранаты, огнемёт, пулемёт М-60 и волшебный посох кобры.

Релиз PowerSlave: Exhumed состоится уже в этом году на PC (Steam, GOG).



