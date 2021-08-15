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15 августа 21, 13:29
Nightdive Studios анонсировала PowerSlave: Exhumed для PC
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Разработчики из Nightdive Studios анонсировали PowerSlave: Exhumed, PC-порт шутера от первого лица PowerSlave, также известного как Exhumed, на движке KEX.
Изначально PowerSlave вышла в 1996 году на Sega Saturn и PC (MS-DOS), а в 1997-м добралась до оригинальной PlayStation. Авторы отмечают, что обновлённая версия объединит лучшие элементы консольных версий.

Главные особенности порта:

поддержка широкоформатных HD-мониторов;
поддержка контроллеров;
SMAA-сглаживание;
анизотропная фильтрация текстур;
достижения;
поддержка DirectX 11 и Vulkan;
плавная интерполяция объектов для мониторов с высокой частотой обновления.

По сюжету, игроку в роли специалиста по тайным операциям предстоит отправиться в древнеегипетский город Карнак, который инопланетные силы изолировали от всех внешних контактов.

Геймеров ждёт больше 20 уровней, мачете на старте и ещё 6 видов оружия, включая ручные гранаты, огнемёт, пулемёт М-60 и волшебный посох кобры.
Релиз PowerSlave: Exhumed состоится уже в этом году на PC (Steam, GOG).


Источник: https://www.igromania.ru/
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