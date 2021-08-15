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15 августа 21, 13:31
Path of Exile 2 хотят выпустить не позже 2024 года
На производство игры сильно повлияла пандемия и её последствия — так что разработка замедлилась, в сравнении с изначальными планами. Впрочем, сейчас, как уверяет Grinding Gear Games, «производство запущено на полную».
Например, первый акт игры уже завершён на 90%, а второй — на 75%. Впрочем, учитывая, что всего в Path of Exile 2 будет семь актов, можно предположить, что впереди у студии ещё много работы.
Кроме того, авторы проекта уверены, что открытое тестирование бета-тестирование Path of Exile 2 состоится в ближайшие пару лет — в худшем случае летом 2023 года.
Источник: https://www.igromania.ru/