Джон Ромеро работает над Sigil 2 — дополнением для Doom 2

Теперь Ромеро рассказал, что работает над дополнение Sigil 2, но уже для Doom II: Hell on Earth. Пока разработка находится на ранней стадии, поэтому даты выхода у проекта ещё нет.





«Я думаю, дополнение будет стоить того, когда оно выйдет, просто потому, что в нём много уровней, и я хочу убедиться, что они последовательны, с хорошей прогрессией и бросают вызов. В них весело играть. Это похоже на версию для Doom 2 того, что вы чувствовали на некоторых из уровней Sigil», — Джон Ромеро.





Кроме того, Ромеро отметил, что после Sigil 2, скорее всего, займётся чем-то для Quake.



