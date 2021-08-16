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16 августа 21, 13:29
Джон Ромеро работает над Sigil 2 — дополнением для Doom 2
Doom 2
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В 2019 году один из создателей оригинальной Doom Джон Ромеро выпустил бесплатное дополнение Sigil для классического шутера от первого лица 1993 года, которое добавило в игру пятый эпизод.
Теперь Ромеро рассказал, что работает над дополнение Sigil 2, но уже для Doom II: Hell on Earth. Пока разработка находится на ранней стадии, поэтому даты выхода у проекта ещё нет.

«Я думаю, дополнение будет стоить того, когда оно выйдет, просто потому, что в нём много уровней, и я хочу убедиться, что они последовательны, с хорошей прогрессией и бросают вызов. В них весело играть. Это похоже на версию для Doom 2 того, что вы чувствовали на некоторых из уровней Sigil», — Джон Ромеро.

Кроме того, Ромеро отметил, что после Sigil 2, скорее всего, займётся чем-то для Quake.

Источник: https://www.igromania.ru/
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