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16 августа 21, 13:30
Релиз War Mongrels состоится 19 октября на РС
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Польская студия Destructive Creations объявила дату премьеры своего тактического боевика War Mongrels.
Игра выйдет не в сентябре, как было объявлено ранее. Но задержка невелика: в Steam и Epic Games Store она будет доступна 19 октября.

Приём предварительных заказов уже открыт в магазине Epic Games, игру оценили в 660 рублей со скидкой 20%, она действует до момента релиза.

Изометрическая тактическая игра в реальном времени War Mongrels рассказывает о событиях на восточном фронте Второй мировой войны. Два солдата Вермахта понимают, что их место не здесь, и главной целью дезертиров становится борьба с фашистским режимом. По мере прохождения сюжетной кампании мы встречаем и других борцов: в игре обещано семь играбельных персонажей.

Со временем War Mongrels собираются выпустить на консолях, но о сроках пока ничего не известно.


Источник: https://www.igromania.ru/
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