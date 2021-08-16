Релиз War Mongrels состоится 19 октября на РС

Игра выйдет не в сентябре, как было объявлено ранее. Но задержка невелика: в Steam и Epic Games Store она будет доступна 19 октября.





Приём предварительных заказов уже открыт в магазине Epic Games, игру оценили в 660 рублей со скидкой 20%, она действует до момента релиза.





Изометрическая тактическая игра в реальном времени War Mongrels рассказывает о событиях на восточном фронте Второй мировой войны. Два солдата Вермахта понимают, что их место не здесь, и главной целью дезертиров становится борьба с фашистским режимом. По мере прохождения сюжетной кампании мы встречаем и других борцов: в игре обещано семь играбельных персонажей.





Со временем War Mongrels собираются выпустить на консолях, но о сроках пока ничего не известно.



