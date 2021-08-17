Релиз Succubus снова отложили, теперь до 5 октября

Разработчики решили отложить выход игры до 5 октября, чтобы доработать её и исправить ошибки.





К этому решению студию привели внешние тесты: игру показали, в частности, обозревателям известных игровых ресурсов. Те поделились своими мыслями и предложениями, и создатели Succubus решили, что небольшие правки сделают игру лучше, и раз это сделать реально, то нет смысла торопиться и выпускать неотшлифованный продукт.





Чтобы сгладить впечатления от переноса, студия опубликовала сюжетный трейлер Succubus. А также напомнила, что в создании ключевых сюжетных сцен участвовали аниматоры студий Fusion FX и Realtime Warriors, которые, в частности, работали над сюжетными вставками Witcher 3 и анимациями для Cyberpunk 2077.



