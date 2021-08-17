Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.38
USD
26.67
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
17 августа 21, 11:05
Релиз Succubus снова отложили, теперь до 5 октября
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Независимая польская студия Madmind в очередной раз объявила об отсрочке релиза эротического боевика Succubus.
Разработчики решили отложить выход игры до 5 октября, чтобы доработать её и исправить ошибки.

К этому решению студию привели внешние тесты: игру показали, в частности, обозревателям известных игровых ресурсов. Те поделились своими мыслями и предложениями, и создатели Succubus решили, что небольшие правки сделают игру лучше, и раз это сделать реально, то нет смысла торопиться и выпускать неотшлифованный продукт.

Чтобы сгладить впечатления от переноса, студия опубликовала сюжетный трейлер Succubus. А также напомнила, что в создании ключевых сюжетных сцен участвовали аниматоры студий Fusion FX и Realtime Warriors, которые, в частности, работали над сюжетными вставками Witcher 3 и анимациями для Cyberpunk 2077.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Хоррор-боевик Succubus получил новую демоверсию
Castle Flipper выходит в Steam 27 мая
The Riftbreaker попадёт в Xbox Game Pass в день релиза
Релиз Phantasy Star Online 2: New Genesis состоится 9 июня
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Samurai Shodown послезавтра добавят Байкен из Guilty Gear
Лента новостей