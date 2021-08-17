В Samurai Shodown послезавтра добавят Байкен из Guilty Gear

Новым дополнительным бойцом оказалась Байкен, за которую, что занятно, нельзя играть в вышедшей недавно Strive. Впрочем, в будущем всё может измениться — у разработчиков есть планы по развитию файтинга.





Что же касается Samurai Shodown, здесь дополнительного персонажа из третьего сезонного пропуска можно будет приобрести с 19 августа. И она должна понравиться тем, кто предпочитает сближаться с противником и сражаться в ближнем бою.



