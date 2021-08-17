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17 августа 21, 11:07
В Samurai Shodown послезавтра добавят Байкен из Guilty Gear
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Создатели Samurai Shodown, как и обещали — и даже раньше, чем ожидалось, — представили нового дополнительного персонажа файтинга, прибывшего прямиком из мира Guilty Gear.
Новым дополнительным бойцом оказалась Байкен, за которую, что занятно, нельзя играть в вышедшей недавно Strive. Впрочем, в будущем всё может измениться — у разработчиков есть планы по развитию файтинга.

Что же касается Samurai Shodown, здесь дополнительного персонажа из третьего сезонного пропуска можно будет приобрести с 19 августа. И она должна понравиться тем, кто предпочитает сближаться с противником и сражаться в ближнем бою.


Источник: https://www.igromania.ru/
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