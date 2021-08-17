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17 августа 21, 11:07
В Samurai Shodown послезавтра добавят Байкен из Guilty Gear
Новым дополнительным бойцом оказалась Байкен, за которую, что занятно, нельзя играть в вышедшей недавно Strive. Впрочем, в будущем всё может измениться — у разработчиков есть планы по развитию файтинга.
Что же касается Samurai Shodown, здесь дополнительного персонажа из третьего сезонного пропуска можно будет приобрести с 19 августа. И она должна понравиться тем, кто предпочитает сближаться с противником и сражаться в ближнем бою.
Источник: https://www.igromania.ru/