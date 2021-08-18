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18 августа 21, 11:36
Ролевой слэшер Young Souls вышел в Google Stadia
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Студия 1P2P и издательство The Arcade Crew объявили, что ролевой боевик Young Souls уже доступен в сервисе Google Stadia.
Осенью игру выпустят на остальных платформах: РС, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.

Игрокам обещают трогательную и захватывающую историю о жизни, семье, приключениях и спасении мира. Её герои, Дженн и Тристан — сироты, которых усыновил добросердечный ученый. И их жизнь протекала без происшествий, пока они не открыли портал в другой мир. То, что за ним обнаружилось, угрожает существованию жизни на Земле.

Чтобы спасти мир, героям придётся отправляться в мир гоблинов и зачищать опасные подземелья от полчищ монстров и боссов. Поможет в этом арсенал из сотен видов оружия, доспехов и аксессуаров. А как выглядят сражения с боссами, показано в свежем трейлере.


Источник: https://www.igromania.ru/
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