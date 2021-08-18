Ролевой слэшер Young Souls вышел в Google Stadia

Осенью игру выпустят на остальных платформах: РС, PlayStation 4, Nintendo Switch и Xbox One.





Игрокам обещают трогательную и захватывающую историю о жизни, семье, приключениях и спасении мира. Её герои, Дженн и Тристан — сироты, которых усыновил добросердечный ученый. И их жизнь протекала без происшествий, пока они не открыли портал в другой мир. То, что за ним обнаружилось, угрожает существованию жизни на Земле.





Чтобы спасти мир, героям придётся отправляться в мир гоблинов и зачищать опасные подземелья от полчищ монстров и боссов. Поможет в этом арсенал из сотен видов оружия, доспехов и аксессуаров. А как выглядят сражения с боссами, показано в свежем трейлере.



