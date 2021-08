Новая игра серии Ace Combat находится в разработке

ILCA занимается разработкой Pokemon Brilliant Diamond and Shining Pearl, а также работала над синематиками и окружением для Ace Combat 7: Skies Unknown и графикой для Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.





Подробности проекта пока не сообщаются.





Одновременно с этим Bandai Namco объявила, что тираж Ace Combat 7: Skies Unknown превысил 3 млн копий. Уже 31 августа игра получит очередное дополнение, посвящённое 25-летию серии. Игроков ждут скины для самолётов и музыка для мультиплеерного режима.





Ace Combat 7: Skies Unknown доступна на PlayStation 4, Xbox One и PC (Steam).