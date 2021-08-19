Oddworld: Soulstorm выйдет на Xbox One и Xbox Series

Ранее Soulstorm получила рейтинг для обеих платформ, но дата релиза на них, впрочем, до сих пор остаётся неизвестной. Вполне возможно, что об этом сообщат на gamescom 2021.





Мы довольно высоко оценили игру, рассказывающей об Эйбе, который непреднамеренно спровоцировал восстание и теперь вынужден возглавить своих собратьев в их борьбе за свободу против картеля магогов:





Она ощущается одновременно классической и современной. Достойное продолжение отличной серии, у которого есть всё, чтобы стать живой классикой… как только разработчики выловят все баги.



