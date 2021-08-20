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20 августа 21, 11:44
В GTA Online добавили «Kart Krash: беспредел»
GTA Online
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В GTA Online добавили «Kart Krash: беспредел», предлагая игрокам двойные бонусы.
Rockstar, которая, видимо, занимается ремастерами трёх классических GTA, продолжает обновлять Grand Theft Auto Online, добавляя туда новый контент.

На этот раз создатели проекта добавили в мультиплеер ещё немного скоростной жестокости — точнее, «Kart Krash: беспредел». Это особая разновидность дорожной мясорубки, где каждый сам за себя, гоняя на картах с оружием, находя усиления и уничтожая друг друга, пока не останется только один.

В ближайшие дни участники этого состязания будут получать вдвое больше внутриигровых денег и репутации. Кроме того, разработчики решили предоставить двойные бонусы тем, кто занимается доставками редкого экспортного транспорта, и, хм, грабит внутриигровые магазины.

Источник: https://www.igromania.ru/
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