В GTA Online добавили «Kart Krash: беспредел»

Rockstar, которая, видимо, занимается ремастерами трёх классических GTA, продолжает обновлять Grand Theft Auto Online, добавляя туда новый контент.





На этот раз создатели проекта добавили в мультиплеер ещё немного скоростной жестокости — точнее, «Kart Krash: беспредел». Это особая разновидность дорожной мясорубки, где каждый сам за себя, гоняя на картах с оружием, находя усиления и уничтожая друг друга, пока не останется только один.





В ближайшие дни участники этого состязания будут получать вдвое больше внутриигровых денег и репутации. Кроме того, разработчики решили предоставить двойные бонусы тем, кто занимается доставками редкого экспортного транспорта, и, хм, грабит внутриигровые магазины.



