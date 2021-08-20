Bethesda представила обновление DOOM Eternal 6.66

С ним в игре появится режим «Орда», где герою предстоит уничтожать волны демонов и стараться заработать как можно больше очков.





Играя и повышая свой рейтинг, вы открываете новый контент (и испытания), поэтому у вас всегда будет повод вернуться в этот режим и убить еще парочку тысяч демонов.





Обновление затронет и режим Battlemode, где появится улучшенная система подбора игроков, учитывающая серии побед. Чтобы сражаться было интереснее, подбираться будут геймеры одного уровня мастерства. Кроме того, в DOOM Eternal появится ещё одна арена — «Крепость».





Прилагаются и и два новых мастер-уровня: «Копье Мира» и «Ядро Марса».





Кроме того, Bethesda объявила, что вторая часть дополнения «Древние боги» выйдет на Nintendo Switch на следующей неделе, 26 августа. На остальных платформах, напомним, завершение саги Думслеера появилось ещё в марте.



