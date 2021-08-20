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20 августа 21, 11:45
Bethesda представила обновление DOOM Eternal 6.66
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Bethesda продолжает развивать DOOM Eternal, объявив, что осенью мясной шутёр получит обновление 6.66.
С ним в игре появится режим «Орда», где герою предстоит уничтожать волны демонов и стараться заработать как можно больше очков.

Играя и повышая свой рейтинг, вы открываете новый контент (и испытания), поэтому у вас всегда будет повод вернуться в этот режим и убить еще парочку тысяч демонов.

Обновление затронет и режим Battlemode, где появится улучшенная система подбора игроков, учитывающая серии побед. Чтобы сражаться было интереснее, подбираться будут геймеры одного уровня мастерства. Кроме того, в DOOM Eternal появится ещё одна арена — «Крепость».

Прилагаются и и два новых мастер-уровня: «Копье Мира» и «Ядро Марса».

Кроме того, Bethesda объявила, что вторая часть дополнения «Древние боги» выйдет на Nintendo Switch на следующей неделе, 26 августа. На остальных платформах, напомним, завершение саги Думслеера появилось ещё в марте.


Источник: https://www.igromania.ru/
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