Вышла первая часть модификации Mafia Titanic

В первой части игроки смогут познакомиться с завязкой сюжета: дон Сальери отправляет своему кузену дорогой автомобиль, и Томми Анджело поручают его сопровождать. Так бывший таксист оказывается на борту «Титаника».





Игроки смогут изучить порт и большинство территорий на верхних палубах корабля. Доступные для исследования локации на карте прогресса отмечены синим. В этой версии «Титаник» находится в безопасности: его крушение пока что не готово к показу.





Работа над Mafia Titanic Mod ведётся уже пятнадцать лет командой энтузиастов. Для установки модификации требуется чистая версия Mafia: The City of Lost Heaven. Мод несовместим с версией Mafia: The Definitive Edition.