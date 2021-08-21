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21 августа 21, 14:15
Вышла первая часть модификации Mafia Titanic
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Модостроитель MrRobville, в быту известный как морской инженер Робин Бонгаартс из Нидерландов, объявил о релизе первой части своей масштабной пользовательской модификации Mafia Titanic к Mafia: The City of Lost Heaven. Она доступна на ModDB.
В первой части игроки смогут познакомиться с завязкой сюжета: дон Сальери отправляет своему кузену дорогой автомобиль, и Томми Анджело поручают его сопровождать. Так бывший таксист оказывается на борту «Титаника».

Игроки смогут изучить порт и большинство территорий на верхних палубах корабля. Доступные для исследования локации на карте прогресса отмечены синим. В этой версии «Титаник» находится в безопасности: его крушение пока что не готово к показу.

Работа над Mafia Titanic Mod ведётся уже пятнадцать лет командой энтузиастов. Для установки модификации требуется чистая версия Mafia: The City of Lost Heaven. Мод несовместим с версией Mafia: The Definitive Edition.




Источник: https://www.igromania.ru/
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