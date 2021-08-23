Призраки и кошмары в новом трейлере приключения Dap

В нём показано исследование враждебного и опасного мира, схватки с живыми кошмарами, а также механики выживания группы.





В Dap игрокам предстоит провести по ужасному миру, не прощающему ошибки, группу крошечных слабых созданий, дапов. По одиночке у них нет никаких шансов выжить, но чем больше становится группа, тем сильнее становится отряд. Вместе они могут и сражаться, и решать головоломки.





Приключение выходит в Steam в третьем квартале 2021 года, точная дата релиза пока не названа. Но с игрой можно познакомиться с помощью бесплатного пролога. Он длится около 15 минут и позволяет взглянуть на необычный мир, испытать встречу с кошмаром и увидеть несколько игровых механик.



