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23 августа 21, 12:21
Призраки и кошмары в новом трейлере приключения Dap
игра
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Австралийская студия Melting Parrot, состоящая из двух человек, выпустила новый трейлер игрового процесса грядущего приключенческого хоррора Dap.
В нём показано исследование враждебного и опасного мира, схватки с живыми кошмарами, а также механики выживания группы.

В Dap игрокам предстоит провести по ужасному миру, не прощающему ошибки, группу крошечных слабых созданий, дапов. По одиночке у них нет никаких шансов выжить, но чем больше становится группа, тем сильнее становится отряд. Вместе они могут и сражаться, и решать головоломки.

Приключение выходит в Steam в третьем квартале 2021 года, точная дата релиза пока не названа. Но с игрой можно познакомиться с помощью бесплатного пролога. Он длится около 15 минут и позволяет взглянуть на необычный мир, испытать встречу с кошмаром и увидеть несколько игровых механик.


Источник: https://www.igromania.ru/
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