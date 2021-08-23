WWE 2K22 перенесли на март следующего года

Теперь посмотрим, будут ли всё новые части выходить теперь весной, а не осенью.





При этом разработчики обещают полноценно представить симулятор рестлинга с улучшенным управлением и движком в январе, подробно рассказав о его особенностях, режимах, бойцах и не только.





Впрочем, если говорить о последних, в свежем ролике как раз можно увидеть некоторых звёзд рестлинга, в том числе Бэйли, Дрю МакИнтайра, Рикошета, Бобби Лэшли и многих других.



