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23 августа 21, 12:25
WWE 2K22 перенесли на март следующего года
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У серии WWE 2K новый антирекорд — номерных частей франшизы не будет два года подряд. Анонсированную ещё весной WWE 2K22 решили перенести на март 2022 года.
Теперь посмотрим, будут ли всё новые части выходить теперь весной, а не осенью.

При этом разработчики обещают полноценно представить симулятор рестлинга с улучшенным управлением и движком в январе, подробно рассказав о его особенностях, режимах, бойцах и не только.

Впрочем, если говорить о последних, в свежем ролике как раз можно увидеть некоторых звёзд рестлинга, в том числе Бэйли, Дрю МакИнтайра, Рикошета, Бобби Лэшли и многих других.


Источник: https://www.igromania.ru/
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