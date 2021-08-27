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26 августа 21, 13:48
Insurgency: Sandstorm выйдет на PS4 и Xbox One 29 сентября
игра
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Пару недель назад в рознице США и Англии засветилась дата выхода Insurgency: Sandstorm на консолях, и теперь её назвали официально.
Тактический шутер появится на PS4 и Xbox One через месяц, 29 сентября.

Изначально Insurgency: Sandstorm должна была выйти на PS4 и Xbox One ещё в 2018 году, однако разработчики были недовольны качеством проекта на консолях и три года откладывали релиз.

На PC релиз Insurgency: Sandstorm состоялся ещё в конце 2018 года — игра получает очень положительные отзывы в Steam.


Источник: https://www.igromania.ru/
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