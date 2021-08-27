Insurgency: Sandstorm выйдет на PS4 и Xbox One 29 сентября

Тактический шутер появится на PS4 и Xbox One через месяц, 29 сентября.





Изначально Insurgency: Sandstorm должна была выйти на PS4 и Xbox One ещё в 2018 году, однако разработчики были недовольны качеством проекта на консолях и три года откладывали релиз.





На PC релиз Insurgency: Sandstorm состоялся ещё в конце 2018 года — игра получает очень положительные отзывы в Steam.



