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26 августа 21, 13:50
В New World пройдёт открытое бета-тестирование
игра
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С 9 по 12 сентября пройдёт открытое бета-тестирование амбициозной MMO от Amazon — New World.
Разработчики хотят проверить сервера к моменту запуска игры, который состоится уже 28 сентября. 

Сообщается, что в открытом тесте будет задействована новая функция Steam Playtest, которая позволит всем заинтересованным игрокам запросить доступ к бете прямо на странице игры. Среди поддерживаемых регионов: Северная Америка, Европа, Австралия и Южная Америка.

Amazon уточнила, что стримеры и люди, активно пользующиеся социальными сетями, смогут спокойно распространять информацию из открытого теста. 

Новости не из самых приятных: если у вас уже установлена New World, придётся загрузить её повторно в Steam. А ещё прогресс из бета-версии в полную игру перенести, увы, не удастся.

Во время gamescom 2021 разработчики представили новый трейлер. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы исследовать древние тайны и выбрать сторону в войне за контроль над Этернумом.


Источник: https://www.igromania.ru/
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