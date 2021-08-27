В New World пройдёт открытое бета-тестирование

Разработчики хотят проверить сервера к моменту запуска игры, который состоится уже 28 сентября.





Сообщается, что в открытом тесте будет задействована новая функция Steam Playtest, которая позволит всем заинтересованным игрокам запросить доступ к бете прямо на странице игры. Среди поддерживаемых регионов: Северная Америка, Европа, Австралия и Южная Америка.





Amazon уточнила, что стримеры и люди, активно пользующиеся социальными сетями, смогут спокойно распространять информацию из открытого теста.





Новости не из самых приятных: если у вас уже установлена New World, придётся загрузить её повторно в Steam. А ещё прогресс из бета-версии в полную игру перенести, увы, не удастся.





Во время gamescom 2021 разработчики представили новый трейлер. Игрокам предстоит отправиться в путешествие, чтобы исследовать древние тайны и выбрать сторону в войне за контроль над Этернумом.



