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27 августа 21, 13:46
Новая часть серии Skate выйдет и на PC
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Издательство Electronic Arts и разработчики из студии Full Circle объявили, что новая часть серии Skate выйдет и на PC. Это будет первая игра серии, которая доберётся до этой платформы.
Напомним, что новую Skate анонсировали ещё в июне 2020 года на презентации EA Play. Позже стало известно, что для работы над игрой в Ванкувере открыли новую студию — Full Circle. Её возглавил Дэниэл Маккаллох, бывший глава Xbox Live.

За творческую составляющую новой Skate отвечают Деран Чанг и Крис Перри, которые работали над предыдущими частями серии. Чанг выступает руководителем разработки, а Перри — творческим руководителем.

Дата выхода новой Skate пока не известна.

Источник: https://www.igromania.ru/
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