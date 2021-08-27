Новая часть серии Skate выйдет и на PC

Напомним, что новую Skate анонсировали ещё в июне 2020 года на презентации EA Play. Позже стало известно, что для работы над игрой в Ванкувере открыли новую студию — Full Circle. Её возглавил Дэниэл Маккаллох, бывший глава Xbox Live.





За творческую составляющую новой Skate отвечают Деран Чанг и Крис Перри, которые работали над предыдущими частями серии. Чанг выступает руководителем разработки, а Перри — творческим руководителем.





Дата выхода новой Skate пока не известна.



