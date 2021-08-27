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27 августа 21, 13:49
К Orbital Bullet выпустили крупное обновление Harvest Season
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Издательство Assemble Entertainment и студия SmokeStab продолжают выпускать обновления и расширения к «круговому» шутеру с элементами рогалика Orbital Bullet, который в апреле вышел в ранний доступ Steam.
На этот раз игра получила крупное контентное дополнение Harvest Season.

Для Корпорации Ужаса важную роль играет энергия, и поля, на которых можно собирать энергию непосредственно от молний — её важнейшие форпосты. Обновление открывает нам новую планету, Талос, которая не приспособлена для жизни, зато здесь в изобилии встречаются охранники Dread Corp, снаряжённые дронами и защищённые от ужасных условий планеты.

К счастью, игрокам не придется отправляться туда налегке, им откроется ряд нового оружия, навыков и улучшений. Они смогут использовать непрерывные грозы для зарядки этого огнестрельного оружия. Дополнительно появляются пять улучшений, в том числе увеличение дальности стрельбы, оглушение врагов в ближнем бою, снижение урона, повышение шанса критического удара и парение.

Разработчики также сообщили о своих дальнейших планах. Они готовят третье крупное контентное обновление, For Eternity!, которое выйдет в октябре. В нём появится новый игровой режим, бесконечная башня, дополнительные миссии и испытания, улучшения и балансировки сложности. Для всех планет и режимов также готовят новые шаблоны.




Источник: https://www.igromania.ru/
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