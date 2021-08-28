Ghostrunner получит DLC и два бесплатных режима

Вместе с бесплатным обновлением также появятся два режима:





Assist Mode — сделает игру проще, предлагая, например, получить дополнительную жизнь или замедлить геймплей;

Wave Mode — здесь игрокам предстоит сражаться против 20 волн противников, выбирая себе различные улучшения.





Что касается платного контента, дополнение добавит 4 новые перчатки и катаны, которые можно увидеть в трейлере ниже.





Сейчас Ghostrunner доступна на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, а в конце сентября экшен получит полноценные версии для PS5 и Xbox Series.



