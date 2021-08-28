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28 августа 21, 12:52
Ghostrunner получит DLC и два бесплатных режима
Вместе с бесплатным обновлением также появятся два режима:
Assist Mode — сделает игру проще, предлагая, например, получить дополнительную жизнь или замедлить геймплей;
Wave Mode — здесь игрокам предстоит сражаться против 20 волн противников, выбирая себе различные улучшения.
Что касается платного контента, дополнение добавит 4 новые перчатки и катаны, которые можно увидеть в трейлере ниже.
Сейчас Ghostrunner доступна на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC, а в конце сентября экшен получит полноценные версии для PS5 и Xbox Series.
Источник: https://www.igromania.ru/