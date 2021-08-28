Новый трейлер хоррора MADiSON

В MADiSON нам предстоит сыграть за героя по имени Лука, который проводит некий кровавый ритуал под влиянием демона. Мы сможем пользоваться камерой, чтобы фотографировать окружение и решать различные головоломки с помощью проявленных снимков.





Большую роль в игре будет играть исследование локаций, а найденные предметы станут ключом к пониманию происходящего. Вот только действовать придётся осторожно — Луку явно кто-то преследует.





MADiSON должна выйти на PC до конца 2021 года, а релиз на консолях возможен в 2022 году.



