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28 августа 21, 12:54
Новый трейлер хоррора MADiSON
игра
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Студия Noseblees Games поделилась новыми кадрами жуткого хоррора MADiSON — трейлер показали на gamescom 2021 во время Future Games Show.
В MADiSON нам предстоит сыграть за героя по имени Лука, который проводит некий кровавый ритуал под влиянием демона. Мы сможем пользоваться камерой, чтобы фотографировать окружение и решать различные головоломки с помощью проявленных снимков. 

Большую роль в игре будет играть исследование локаций, а найденные предметы станут ключом к пониманию происходящего. Вот только действовать придётся осторожно — Луку явно кто-то преследует.

MADiSON должна выйти на PC до конца 2021 года, а релиз на консолях возможен в 2022 году.


Источник: https://www.igromania.ru/
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