Перезапуск Saints Row получит как минимум три дополнения

Разработчики отреагировали на недовольство пользователей и показали геймплей, а теперь стало известно, что создатели игры готовят как минимум три расширения — точнее, дополнительные «эпизоды».





Пока что подробности DLC не сообщаются.





Напомним, перезапуск Saints Row выходит 25 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. К слову, игра получила сразу две награды на gamescom 2021 — за лучший трейлер и лучший анонс выставки.



