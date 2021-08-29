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29 августа 21, 11:49
Перезапуск Saints Row получит как минимум три дополнения
Saints Row
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Перезапуск Saints Row привлёк к себе внимание ещё до анонса, хотя дебютный трейлер, показанный на церемонии открытия gamescom 2021, и подробности проекта многих попросту огорчили.
Разработчики отреагировали на недовольство пользователей и показали геймплей, а теперь стало известно, что создатели игры готовят как минимум три расширения — точнее, дополнительные «эпизоды». 

Пока что подробности DLC не сообщаются.

Напомним, перезапуск Saints Row выходит 25 февраля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC. К слову, игра получила сразу две награды на gamescom 2021 — за лучший трейлер и лучший анонс выставки.

Источник: https://www.igromania.ru/
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