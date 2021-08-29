В новом трейлере Tails of Iron показали судьбу принца

Наследник крысиного престола теряет отца и всё королевство в результате вторжения армии лягушек. Чудом выжив, Реджи принимается за подготовку возмездия: он полон решимости свергнуть захватчиков и вернуть свою страну.





В свежем трейлере мы можем оценить озвучку игры: повествование доверили Дагу Коклу, англоязычному голосу ведьмака Геральта из Ривии. Заодно нам показывают исследование мира, сражения, приготовление еды и другие ремёсла.





Tails of Iron выходит 17 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.



