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29 августа 21, 11:50
В новом трейлере Tails of Iron показали судьбу принца
игра
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Издательство United Label и студия Odd Bug в рамках gamescom опубликовали новый трейлер двухмерного боевика Tails of Iron. И в нём показали судьбу главного героя, принца крысиного королевства.
Наследник крысиного престола теряет отца и всё королевство в результате вторжения армии лягушек. Чудом выжив, Реджи принимается за подготовку возмездия: он полон решимости свергнуть захватчиков и вернуть свою страну.

В свежем трейлере мы можем оценить озвучку игры: повествование доверили Дагу Коклу, англоязычному голосу ведьмака Геральта из Ривии. Заодно нам показывают исследование мира, сражения, приготовление еды и другие ремёсла.

Tails of Iron выходит 17 сентября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC.


Источник: https://www.igromania.ru/
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