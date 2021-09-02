Square Enix удалила из «Мстителей» защиту Denuvo

Теперь игра стартует быстрее, а удаление антипиратской защиты, по всей видимости, связано с истечением срока договора.





Несмотря на активную поддержку со стороны разработчиков, популярность супергеройского экшена быстро сошла на нет. Небольшим исключением стал выпуск сюжетного дополнения, посвящённого Чёрной Пантере, но вскоре после его выхода онлайн опять поредел.





Напомним, что до конца года ожидается выход ещё одного дополнения, которое добавит в игру Человека-паука — но только на PlayStation.



