Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
1 сентября 21, 12:30
Square Enix удалила из «Мстителей» защиту Denuvo
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели «Мстителей» выпустили обновление, убирающее на PC защиту Denuvo.
Теперь игра стартует быстрее, а удаление антипиратской защиты, по всей видимости, связано с истечением срока договора.

Несмотря на активную поддержку со стороны разработчиков, популярность супергеройского экшена быстро сошла на нет. Небольшим исключением стал выпуск сюжетного дополнения, посвящённого Чёрной Пантере, но вскоре после его выхода онлайн опять поредел.

Напомним, что до конца года ожидается выход ещё одного дополнения, которое добавит в игру Человека-паука — но только на PlayStation.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Square Enix представила Dragon Quest III HD-2D Remake
Триллер Alfred Hitchcock – Vertigo: сюжетный трейлер
Insurgency: Sandstorm выйдет на PS4 и Xbox One 29 сентября
В New World пройдёт открытое бета-тестирование
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Microsoft Flight Simulator добавили трассы из Mario Kart 8
Лента новостей