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2 сентября 21, 12:57
Vigilance 2099 переходит на Unreal Engine 5: второй тизер
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Опубликован второй тизер Vigilance 2099 — ролевого боевика с открытым миром, вдохновлённого Balde Runner и отменённой Prey 2.
Разработчики сообщают, что игра создается на движке Unreal Engine 5.

В главной роли — охотник за головами. Место действия — мегаполис далёкого будущего в стилистике киберпанк. Перспектива — как от первого лица, так и от третьего. Выполняя задания, игроки будут зарабатывать деньги и улучшать экипировку.

Обещаны элементы паркура и глубокая боевая система. Кроме того, можно взламывать камеры и дроидов. Последних можно использовать для уничтожения врагов.


Источник: https://www.igromania.ru/
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