Vigilance 2099 переходит на Unreal Engine 5: второй тизер

Разработчики сообщают, что игра создается на движке Unreal Engine 5.





В главной роли — охотник за головами. Место действия — мегаполис далёкого будущего в стилистике киберпанк. Перспектива — как от первого лица, так и от третьего. Выполняя задания, игроки будут зарабатывать деньги и улучшать экипировку.





Обещаны элементы паркура и глубокая боевая система. Кроме того, можно взламывать камеры и дроидов. Последних можно использовать для уничтожения врагов.



