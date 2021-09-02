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2 сентября 21, 13:00
Impostor Factory от создателя To the Moon выйдет 30 сентября
Игра продолжит события ранее вышедших To the Moon и Finding Paradise.
Известно, что в Impostor Factory вернутся два знакомых героя — доктора Ева Розалин и Нил Уоттс, вот только это будет не совсем их история. Вместо них нам расскажут о Куинси, который получает приглашение на вечеринку в подозрительном особняке и находит там машину времени.
Разработчик Кан Гао обещает много интересного: сюжет, который заставит нас ругаться, необычные диалоги, немного Лавкрафта, а также микс между приключенческими играми и эстетикой классических RPG.
Impostor Factory будет доступна в Steam.
Источник: https://www.igromania.ru/