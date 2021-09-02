Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.97
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
2 сентября 21, 13:00
Impostor Factory от создателя To the Moon выйдет 30 сентября
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Freebird Games поделилась датой выхода сюжетного приключения Impostor Factory — уже 30 сентября.
Игра продолжит события ранее вышедших To the Moon и Finding Paradise.

Известно, что в Impostor Factory вернутся два знакомых героя — доктора Ева Розалин и Нил Уоттс, вот только это будет не совсем их история. Вместо них нам расскажут о Куинси, который получает приглашение на вечеринку в подозрительном особняке и находит там машину времени.

Разработчик Кан Гао обещает много интересного: сюжет, который заставит нас ругаться, необычные диалоги, немного Лавкрафта, а также микс между приключенческими играми и эстетикой классических RPG.

Impostor Factory будет доступна в Steam.

Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Oddworld: Soulstorm выйдет на Xbox One и Xbox Series
Вышла первая часть модификации Mafia Titanic
WWE 2K22 перенесли на март следующего года
Insurgency: Sandstorm выйдет на PS4 и Xbox One 29 сентября
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Vigilance 2099 переходит на Unreal Engine 5: второй тизер
Лента новостей