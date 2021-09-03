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3 сентября 21, 09:45
Трейлер Ghost of Tsushima Legends с новым режимом Соперники
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Компания Sony и разработчики из студии Sucker Punch показали свежий трейлер Ghost of Tsushima Legends — самостоятельной версии бесплатного кооперативного режима «Призрака Цусимы», который добавили в прошлом году.
Ghost of Tsushima Legends включает в себя систему Gear Mastery, которая должна расширить уже имеющуюся развитие и награды, и новый режим «Соперники» — в нём двум командам из двух человек предстоит отражать нападение волн врагов. Подробнее о режиме можно узнать в блоге PlayStation.

«Призрак Цусимы: Легенды» можно будет купить в PlayStation Store для PS4 и PS5 с 3 сентября.


Источник: https://www.igromania.ru/
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