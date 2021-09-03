Трейлер Ghost of Tsushima Legends с новым режимом Соперники

Ghost of Tsushima Legends включает в себя систему Gear Mastery, которая должна расширить уже имеющуюся развитие и награды, и новый режим «Соперники» — в нём двум командам из двух человек предстоит отражать нападение волн врагов. Подробнее о режиме можно узнать в блоге PlayStation.





«Призрак Цусимы: Легенды» можно будет купить в PlayStation Store для PS4 и PS5 с 3 сентября.



