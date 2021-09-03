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3 сентября 21, 09:47
Сезон Tempest в For Honor стартует 9 сентября
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Ubisoft рассказала о том, что в ближайшее время ждёт игроков For Honor.
Через неделю, 9 сентября, завершится глава Mirage и стартует третий сезон пятого года, который получил название Tempest. О том, что изменится в игре, рассказали в ходе специальной трансляции.

В мире For Honor долгая засуха сменяется проливными дождями и неистовыми ветрами. С 9 по 30 сентября пройдёт вступительное событие Storm Tides с бесплатным пропуском. В числе его наград —  новые доспехи, анимации и детали для шлема. А выполняя миссии события, можно получить новое оружие.

С начала сезона и до 6 декабря будет доступен боевой пропуск на 100 уровней. В его награды включены доспехи в стиле Tempest, оружие, анимации, сталь, бонус к очкам за завершенные игры и многое другое. Вдобавок к этому в третьем сезоне все герои смогут купить за 7 тысяч стали уникальный добивающий удар.


Источник: https://www.igromania.ru/
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