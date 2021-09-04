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4 сентября 21, 13:33
В Fortnite добавили скин Шан-Чи из киновселенной Marvel
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В честь выхода фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» в магазин Fortnite добавили скин самого Шан-Чи — об этом Epic Games объявила в своём Twitter-аккаунте.
Вместе со скином в комплект «Шан-Чи» вошло тематическое оружие и один аксессуар. Кстати, сам облик персонажа больше похож на тот, что был в комиксах, а не в киновселенной Marvel.

Epic Games уже не в первый раз радует игроков различными кроссоверами и интересными проектами (и, наверняка, не в последний!). Например, за последние дни в Fortnite появились Рик и Морти, Супермен, а также Гамора и Звёздный Лорд.

Кроме того, недавно в игре проводили виртуальный концерт Арианы Гранде и событие «Марш сквозь время», посвящённое Мартину Лютеру Кингу.

Источник: https://www.igromania.ru/
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