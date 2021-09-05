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5 сентября 21, 12:22
Skabma: Snowfall выходит на PC в начале 2022 года
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Небольшая финская независимая студия Red Stage Entertainment, состоящая фактически из трёх человек, нашла издателя для своей дебютной игры, платформенного приключенческого боевика Skabma: Snowfall.
Компания PID Games, инди-подразделение Plug In Digital, выпустит её на РС в первом квартале 2022 года.

Мир и сюжет Skábma – Snowfall основаны на мифологии последнего коренного народа Европы, саамов, и скандинавских легенд. Главный герой, юный оленевод, отправляется на поиски сбежавшей оленихи, но находит древний зачарованный барабан саамских целителей.

С помощью барабана мальчик может спасти своих соотечественников, животных и саму землю от странной болезни. Но для этого ему надо отыскать четырёх духов-хранителей — сову, медведя, форель и лисицу — и восстановить связь с природой.

У духов-хранителей есть особые навыки и умения, и, заручившись их поддержкой, мы сможем справляться с более сложными испытаниями. А заодно мы по пути отыщем древние фамильные сокровища, узнаем саамские предания и прочтём заметки чужаков о саамской культуре.


Источник: https://www.igromania.ru/
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