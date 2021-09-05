Skabma: Snowfall выходит на PC в начале 2022 года

Компания PID Games, инди-подразделение Plug In Digital, выпустит её на РС в первом квартале 2022 года.





Мир и сюжет Skábma – Snowfall основаны на мифологии последнего коренного народа Европы, саамов, и скандинавских легенд. Главный герой, юный оленевод, отправляется на поиски сбежавшей оленихи, но находит древний зачарованный барабан саамских целителей.





С помощью барабана мальчик может спасти своих соотечественников, животных и саму землю от странной болезни. Но для этого ему надо отыскать четырёх духов-хранителей — сову, медведя, форель и лисицу — и восстановить связь с природой.





У духов-хранителей есть особые навыки и умения, и, заручившись их поддержкой, мы сможем справляться с более сложными испытаниями. А заодно мы по пути отыщем древние фамильные сокровища, узнаем саамские предания и прочтём заметки чужаков о саамской культуре.



