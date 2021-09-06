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6 сентября 21, 13:55
Новый контент для Assassin's Creed Valhalla
Assassin's Creed Valhalla
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Ubisoft поделилась планами по развитию Assassin's Creed Valhalla, показав, каких изменений игрокам следует ожидать в обозримом будущем.
Завтра, 7 сентября, выйдет обновление с набором карт для речных набегов.

Также осенью выйдут ещё один патч и бесплатное расширение, добавляющее режим Discovery Tour. В нём геймеры смогут спокойно изучить игровой мир в серии туров и еще лучше ознакомиться с лором.

В Ubisoft дополнительно отметили, что в состав ближайшего обновления могут войти три новые карты для речных набегов, «кошмарный» уровень сложности сражений, три новые способности, а также новое снаряжение и оружие (видимо, короткий меч).



Источник: https://www.igromania.ru/
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