Новый контент для Assassin's Creed Valhalla

Завтра, 7 сентября, выйдет обновление с набором карт для речных набегов.





Также осенью выйдут ещё один патч и бесплатное расширение, добавляющее режим Discovery Tour. В нём геймеры смогут спокойно изучить игровой мир в серии туров и еще лучше ознакомиться с лором.





В Ubisoft дополнительно отметили, что в состав ближайшего обновления могут войти три новые карты для речных набегов, «кошмарный» уровень сложности сражений, три новые способности, а также новое снаряжение и оружие (видимо, короткий меч).











