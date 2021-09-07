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7 сентября 21, 15:18
Чемпионат по League of Legends могут провести в Рейкьявике
Ранее здесь проходил турнир VALORANT Masters и международные турниры межсезонья.
Ожидаются пять этапов:
с 5 по 9 октября — play-in стадия;
с 11 по 18 октября — групповой этап;
с 22 по 25 октября — плей-офф;
с 30 по 31 октября — полуфинал;
6 ноября — финал.
Зрителей из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки на стадион не допустят.
Чемпионат мира по League of Legends изначально хотели провести в Китае. Но 24 августа Riot Games объявила о смене локации. Известно, что команда из Вьетнама не сможет присутствовать из-за ограничений на передвижение. Остальные 22 команды примут участие.
Знаменитый CaptainFlowers, голос которого фанаты League of Legends слышали на протяжении четырёх чемпионатов подряд, в этот раз комментировать соревнования не сможет.
Источник: https://www.igromania.ru/