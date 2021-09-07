Чемпионат по League of Legends могут провести в Рейкьявике

Ранее здесь проходил турнир VALORANT Masters и международные турниры межсезонья.





Ожидаются пять этапов:





с 5 по 9 октября — play-in стадия;

с 11 по 18 октября — групповой этап;

с 22 по 25 октября — плей-офф;

с 30 по 31 октября — полуфинал;

6 ноября — финал.





Зрителей из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки на стадион не допустят.





Чемпионат мира по League of Legends изначально хотели провести в Китае. Но 24 августа Riot Games объявила о смене локации. Известно, что команда из Вьетнама не сможет присутствовать из-за ограничений на передвижение. Остальные 22 команды примут участие.





Знаменитый CaptainFlowers, голос которого фанаты League of Legends слышали на протяжении четырёх чемпионатов подряд, в этот раз комментировать соревнования не сможет.



