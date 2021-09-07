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7 сентября 21, 15:19
Вышло дополнение Below and Beyond для Surviving Mars
игра
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Разработчики Surviving Mars выпустили дополнение Below and Beyond, расширяющее границы игры.
Процесс освоения Марса стал более глубоким, появились новые здания и технологии. Можно изучать пещеры, строить подземные базы, добывать новые ресурсы. Добавились здания с ракетными двигателями для сбора редких минералов с астероидов. 

Кроме того, все игроки получают бесплатное обновление, с которым в Surviving Mars появится возможность назвать марсианскую колонию, установить ограничения рождаемости, выбрать ресурсы, которые необходимо пополнить в первую очередь и не только.

Наконец, улучшена система образования и медицины, добавлены умные кварталы и новое здание, Амфитеатр, для отдыха колонистов.

Дополнение доступно для PC, Xbox One и PlayStation 4.


Источник: https://www.igromania.ru/
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