Вышло дополнение Below and Beyond для Surviving Mars

Процесс освоения Марса стал более глубоким, появились новые здания и технологии. Можно изучать пещеры, строить подземные базы, добывать новые ресурсы. Добавились здания с ракетными двигателями для сбора редких минералов с астероидов.





Кроме того, все игроки получают бесплатное обновление, с которым в Surviving Mars появится возможность назвать марсианскую колонию, установить ограничения рождаемости, выбрать ресурсы, которые необходимо пополнить в первую очередь и не только.





Наконец, улучшена система образования и медицины, добавлены умные кварталы и новое здание, Амфитеатр, для отдыха колонистов.





Дополнение доступно для PC, Xbox One и PlayStation 4.



