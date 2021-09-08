Авторы Forza Horizon 5 рассказали о Horizon Adventure

Прежде всего, кампания в пятой части долгоиграющей серии гонок называется Horizon Adventure — игроки смогут объездить всю Мексику, выполняя различные испытания и задания. Прохождение займёт от 10 до 20 часов. И что самое приятное — пройти Horizon Adventure можно будет в коопе.





Вместе с тем разработчики обнародовали внушительный список автомобилей, представленных в игре. Впрочем, список, в который входит и знаменитый внедорожник Warthog из Halo, не окончательный.





Игра выйдет 9 ноября на Xbox One, Xbox Series и PC и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.



