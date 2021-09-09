Представлен трейлер режима «Клубы профи» в FIFA 22

Теперь геймеры смогут собрать команду из тех людей, с которыми недавно довелось поиграть. Сделать это можно до поиска открытого матча. Если друзья состоят в другом клубе, то для совместной игры с ними не потребуется выходить из своего.





Все матчи (кроме тренировочных), проведённые в «Клубы профи», дают опыт. Развить спортсмена можно до 25 уровня. Для улучшения навыков предусмотрено 26 способностей. На максимальном уровне развития можно задействовать три из них.





А для того, чтобы собрать сбалансированную команду, разработчики улучшили систему анализа игроков. Теперь статистика будет разделена на категории: владение, удары, передачи, защита, сейвы и общая сводка.





В прошлом месяце нас познакомили с режимом FUT, в котором нужно будет собрать команду с нуля. FIFA 22 выйдет 1 октября на PS5, PS4, PC, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.



