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9 сентября 21, 12:53
Представлен трейлер режима «Клубы профи» в FIFA 22
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Electronic Arts опубликовала новый трейлер футбольного симулятора FIFA 22, посвященный режиму «Клубы профи».
Теперь геймеры смогут собрать команду из тех людей, с которыми недавно довелось поиграть. Сделать это можно до поиска открытого матча. Если друзья состоят в другом клубе, то для совместной игры с ними не потребуется выходить из своего.

Все матчи (кроме тренировочных), проведённые в «Клубы профи», дают опыт. Развить спортсмена можно до 25 уровня. Для улучшения навыков предусмотрено 26 способностей. На максимальном уровне развития можно задействовать три из них.

А для того, чтобы собрать сбалансированную команду, разработчики улучшили систему анализа игроков. Теперь статистика будет разделена на категории: владение, удары, передачи, защита, сейвы и общая сводка.

В прошлом месяце нас познакомили с режимом FUT, в котором нужно будет собрать команду с нуля. FIFA 22 выйдет 1 октября на PS5, PS4, PC, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.


Источник: https://www.igromania.ru/
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