Новый геймплейный трейлер хоррора In Sound Mind

По сюжету он оказался в безумном мире, порождённом воспалённым разумом его пациентов. Однако трейлер не только знакомит нас с лором, но и позволяет вскользь оценить экшен-сегменты.





Если приглядеться как следует, то можно заметить падения частоты кадров в ряде сцен. Впрочем, шанс на исправление до релиза ещё есть, ведь In Sound Mind выходит 28 сентября на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Версию для Nintendo Switch выпустят позже.



