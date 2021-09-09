Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.61
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Игры
Новости Игр
9 сентября 21, 12:55
Новый геймплейный трейлер хоррора In Sound Mind
игра
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели хоррора In Sound Mind представили свежий геймплейный трейлер, показав мрачные локации, которые предстоит исследовать протагонисту — психиатру Дезмонду Уэлсу.
По сюжету он оказался в безумном мире, порождённом воспалённым разумом его пациентов. Однако трейлер не только знакомит нас с лором, но и позволяет вскользь оценить экшен-сегменты.

Если приглядеться как следует, то можно заметить падения частоты кадров в ряде сцен. Впрочем, шанс на исправление до релиза ещё есть, ведь In Sound Mind выходит 28 сентября на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Версию для Nintendo Switch выпустят позже.


Источник: https://www.igromania.ru/
Ещё по теме:
Хоррор Evil Inside выйдет и на Xbox One и Switch
Свежий трейлер World War Z: Aftermath
Создатели Jurassic World Evolution 2 рассказали об учёных
В Art of Rally добавили трассы в Кении и 4 новые машины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Представлен трейлер режима «Клубы профи» в FIFA 22
Лента новостей