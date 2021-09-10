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10 сентября 21, 12:49
В погоне за штормом в 15-минутном видео Forza Horizon 5
игра
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В сети появились 15 минут нового геймплея Forza Horzion 5.
И большая часть ролика посвящена так называемой «штормовой экспедиции», в рамках которой гонщикам предстоит в буквальном смысле преследовать шторм, после чего изучить окрестности древнего храма.

Как видно, помимо выполнения основные задач, можно сосредоточиться и на решении вспомогательных. А следом идёт демонстрация двух вполне традиционных для серии заездов.

Ранее разработчики опубликовали предварительный список автомобилей и сообщили, что кампания в пятой части получит название Horizon Adventure.

Forza Horzion 5 выйдет 9 ноября на Xbox One, Xbox Series и PC и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.


Источник: https://www.igromania.ru/
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