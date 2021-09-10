В погоне за штормом в 15-минутном видео Forza Horizon 5

И большая часть ролика посвящена так называемой «штормовой экспедиции», в рамках которой гонщикам предстоит в буквальном смысле преследовать шторм, после чего изучить окрестности древнего храма.





Как видно, помимо выполнения основные задач, можно сосредоточиться и на решении вспомогательных. А следом идёт демонстрация двух вполне традиционных для серии заездов.





Ранее разработчики опубликовали предварительный список автомобилей и сообщили, что кампания в пятой части получит название Horizon Adventure.





Forza Horzion 5 выйдет 9 ноября на Xbox One, Xbox Series и PC и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.



